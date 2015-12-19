Джемилев: Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной экономической зоне

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной экономической зоне. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев, комментируя результаты рабочей поездки лидеров крымских татар в Турцию.

По его словам, на встрече с руководством Турецкой Республики, в основном, обсуждали развитие взаимоотношений между Украиной и Турцией, в том числе, рабочие поездки руководителей этих стран.

"Обсуждали, главным образом, возможность подписания соглашения о свободной экономической зоне между Украиной и Турцией. Это они очень хорошо восприняли, там такая решимость тесно сотрудничать с Украиной. В ближайшее время, наверное, в январе-начале февраля премьер-министр Турции приедет в Украину, потом где-то в начале марта, наверное, Порошенко приедет в Анкару. Одним словом, будем развивать наши взаимоотношения. Прием был очень теплый, доброжелательный", – заявил Мустафа Джемилев.