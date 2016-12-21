 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции

    Ранее в комнате убийцы были найдены книги о террористических организациях

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (ранее Джебхат-ан-Нусра) взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в ходе обыска в номере отеля Мерта Алтынташа, убившего посла России в Турции, были найдены книги о террористической группировке "Аль-Каида" и террористической организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ.

    Посол А.Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi