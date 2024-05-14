Помощник госсекретаря США и премьер Грузии в Тбилиси проводят переговоры

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен находится в Грузии и в настоящее время проводит встречу с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Запланированы встречи Джеймса О’Брайена с председателем парламента Грузии, президентом, представителями общественных организаций, оппозиции и частного сектора.
Вечером О’Брайен также планирует сделать заявление для СМИ.
Отметим, что он планировал провести встречу и с основателем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и ее почетным председателем Бидзиной Иванишвили. Но Иванишвили отказался от встречи.