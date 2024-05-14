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Помощник госсекретаря США и премьер Грузии в Тбилиси проводят переговоры

Помощник госсекретаря США и премьер Грузии в Тбилиси проводят переговоры Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен находится в Грузии и в настоящее время проводит встречу с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
В регионе
14 мая 2024 г. 12:48
Помощник госсекретаря США и премьер Грузии в Тбилиси проводят переговоры

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен находится в Грузии и в настоящее время проводит встречу с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Запланированы встречи Джеймса О’Брайена с председателем парламента Грузии, президентом, представителями общественных организаций, оппозиции и частного сектора.

Вечером О’Брайен также планирует сделать заявление для СМИ.

Отметим, что он планировал провести встречу и с основателем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и ее почетным председателем Бидзиной Иванишвили. Но Иванишвили отказался от встречи.

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Версия на английском языке US Assistant Secretary of State and Georgian Prime Minister hold talks in Tbilisi

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