Помощник госсекретаря США и премьер Грузии в Тбилиси проводят переговоры

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен находится в Грузии и в настоящее время проводит встречу с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен находится в Грузии и в настоящее время проводит встречу с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Запланированы встречи Джеймса О’Брайена с председателем парламента Грузии, президентом, представителями общественных организаций, оппозиции и частного сектора.



Вечером О’Брайен также планирует сделать заявление для СМИ.

Отметим, что он планировал провести встречу и с основателем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и ее почетным председателем Бидзиной Иванишвили. Но Иванишвили отказался от встречи.