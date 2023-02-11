Джейхун Байрамов посетил мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу прибыли в мобильный полевой госпиталь Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана в Кахраманмараше.

Находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу прибыли в мобильный полевой госпиталь Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана в Кахраманмараше.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, в госпитале министры ознакомились с процессом оказания помощи пострадавшим при землетрясении.

Они были проинформированы о деятельности госпиталя.

В Кахраманмараше планируется проведение пресс-конференции с участием обоих министров.