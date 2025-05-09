Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи

Джамиля Каримова: «Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи»

В Казахстане, где проживают представители свыше 130 национальностей и народностей, межнациональные браки - не редкость. Согласно статистике, в среднем за последние годы, почти каждая пятая семья в стране является межнациональной.

Семья жителей астаны Джамили Каримовой и Арыстана Амирбекова - в их числе. Причем Джамиля сама из такой же межнациональной семьи: ее отец - азербайджанец, а мама - казашка.

Корреспондент Report встретилась с Джамилей Каримовой и узнала, как им живется в нынешних казахстанских реалиях.

"История моих родителей - это наглядный пример, когда любовь преодолевает барьеры, которые могут возникнуть, когда молодой человек решил выбрать себе в спутники жизни представителя другой национальности. Мои родители, несмотря на возражения своих родителей, смогли отстоять свои чувства и вместе вот уже более 40 лет. В результате их любви родились мы - я, моя сестренка Зарина и мой брат Алмаз. Понятно, что нас воспитывали в уважении к обоим народам", - так начала свой рассказ Джамиля.

По образованию Джамиля - экономист, работает журналистом в одном из республиканских изданий. В ее собственной семье трое детей: сын и две дочки.

"Дед моего отца Мутали Каримова - родом из Баку. В свое время был сослан в Казахстан. Когда мой отец вырос, обосновался в Шымкенте. Это один из самых больших и многонациональных городов на юге страны. Здесь проживала и проживает до сих пор достаточно большая диаспора азербайджанцев. Мой отец был третьим из шести сыновей и первым, кто нарушил внутренние правила семьи, выбрав в жены девушку другой национальности - казашку Гульфар",- продолжила Джамиля.

Она призналась, что родственники с обеих сторон не особо приветствовали решение Мутали и Гульфар, поэтому молодые уехали в город Аркалык в центральном Казахстане, где стали самостоятельно строить свой семейный очаг, не зависели ни от кого и не поддавались влиянию со стороны. Затем семья перебралась в Астану.

"Как и в любой многонациональной казахстанской семье, мы - дети двух народов и хорошо понимаем и казахский, и азербайджанский и, конечно же, русский. Говорим, практически, на трех языках", - заметила собеседница.

По ее словам, в доме родителей всегда готовили казахские и азербайджанские блюда: и бешбармак, и долму.

"Когда мы чуть подросли, мне, самой старшей на тот момент, было 13 лет, родители привезли нас в Шымкент, так мы познакомились с нашей родней - казахской и азербайджанской. Мы и сейчас часто приезжаем в гости по большим семейным праздникам и событиям и общаемся с многочисленной родней с двух сторон", - сказала она.

По ее признанию, атмосфера любви и уважения, в которой воспитали их родители, повлияли и на ее выбор. Джамиля вышла замуж по любви.

"Как-то я ехала на работу и у моей машины спустило колесо прямо посреди дороги. Проезжавшие мимо водители лишь раздраженно сигналили, лишь один из них остановился и помог мне доехать до шиномонтажа. Там он уже сам с мастерами переговорил, мне подлатали шину и поставили отремонтированное колесо. Мы разговорились и обменялись телефонами. Стали общаться, потом встречаться. А какое-то время спустя - поженились. Мои родители мой выбор поддержали. Его родители тоже не были против", - делится воспоминаниями собеседница.

Их браку 11 лет. У них подрастают трое прекрасных детей. Старшего сына назвали Жан (в переводе с казахского означает "душа"), среднюю дочку - Дана, а самую младшую, которой два годика - Даяна.

"Для нашей семьи норма соблюдать обычаи и традиции двух народов, хотя они очень похожи, есть небольшие отличия. Например, на Наурыз на стол наши азербайджанские родственники обязательно ставят вазы с проросшей пшеницей и подносы с крашеными яйцами. В наших межнациональных семьях это дополняется баурсаками (обжаренные в масле кусочки теста) и бешбармаком (главное казахское блюдо) и Наурыз - коже", - рассказала Джамиля.

На днях ее родители выдали замуж свою младшую дочку, сестренку Джамили - Зарину. Она вышла замуж за казаха. Младший сын Алмаз тоже женился на казашке.

"В семье родителей только я получилась такой "смешанной". Некоторые говорят, что я похожа светлую казашку или на татарку. А вот мои младшие сестренка Зарина и братишка Алмаз больше похожи на азербайджанскую родню. Мои же дети взяли все самое лучшее от нас с Арыстаном. Они похожи и на казахов, и на азербайджанцев. Мы так и шутим: "Наши дети никого не обидели!", - добавила Джамиля.

Для нее и ее супруга Азамата, как и для многих межнациональных семей нет противоречий, напротив, различия только обогащают их самих и их детей. По ее мнению, разные национальности - это не повод отказаться от своей любви.

"Когда я выходила замуж за Арыстана, я ориентировалась, в первую очередь, на его человеческие качества и отношение ко мне, национальность не имела значение. Надо всегда уважать своего избранника и уважать народ, которому он принадлежит, его обычаи и традиции", - считает Джамиля Каримова.

В начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстан, заявил, что "единство страны – это единство всех этносов".

"Когда-то в Казахстан были переселены миллионы людей. Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Миллионы их потомков сейчас являются полноправными, ответственными гражданами Казахстана. Они вносят большой вклад в развитие нашего государства и служат на благо страны", - сказал Токаев, добавив, что если для кого-то этническое многообразие – это фактор риска, причина недоверия и нетерпимости, для Казахстана – это общенациональное достояние и стратегическое преимущество.