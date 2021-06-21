Джахит Багчы: Страны региона должны жить в мире

Нормализация важна. Территориальная целостность Азербайджана защищалась и должна защищаться, следует уважать территориальную целостность. В последующий период страны региона должны жить в мире, извлекая выгоду из торговых и экономических связей.

Нормализация важна. Территориальная целостность Азербайджана защищалась и должна защищаться, следует уважать территориальную целостность. В последующий период страны региона должны жить в мире, извлекая выгоду из торговых и экономических связей.

Как передает Report, об этом журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Напомнив о модели "3+3", предлагаемой в связи с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Россией, Ираном и Турцией, посол отметил: "Мы желаем разработки этой модели. Если эта модель будет разработана, будут обеспечены связи, страны региона будут жить в мире и будут сильными. Нужно прилагать для этого усилия".

Чичек Мамедова