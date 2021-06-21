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Джахит Багчы: Страны региона должны жить в мире

Джахит Багчы: Страны региона должны жить в мире Нормализация важна. Территориальная целостность Азербайджана защищалась и должна защищаться, следует уважать территориальную целостность. В последующий период страны региона должны жить в мире, извлекая выгоду из торговых и экономических связей.
В регионе
21 июня 2021 г. 12:27
Джахит Багчы: Страны региона должны жить в мире

Нормализация важна. Территориальная целостность Азербайджана защищалась и должна защищаться, следует уважать территориальную целостность. В последующий период страны региона должны жить в мире, извлекая выгоду из торговых и экономических связей.

Как передает Report, об этом журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Напомнив о модели "3+3", предлагаемой в связи с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Россией, Ираном и Турцией, посол отметил: "Мы желаем разработки этой модели. Если эта модель будет разработана, будут обеспечены связи, страны региона будут жить в мире и будут сильными. Нужно прилагать для этого усилия".

Чичек Мамедова

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Версия на английском языке Cahit Bağcı: Regional countries should live in peace, benefiting from trade and economic ties
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "Region ölkələri sülh içərisində ticarət və iqtisadi əlaqələrdən faydalanaraq yaşamalıdır"

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