​Двум из задержанных чиновников минздрава Армении предъявлено обвинение

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении предъявил обвинение двум из трех задержанных два дня назад высокопоставленных чиновников министерства здравоохранения этой страны. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, обвинение предъявлено начальнику ереванского городского центра Государственного агентства здравоохранения Арсену Седракяну и бывшему начальнику отдела закупки медицинских услуг и информации Госагентства Самвелу Харазяну.

В отношении этих двух чиновников в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Как заявила советник председателя Следственного комитета Сона Трузян, Седракян и Харазян в течение 2012-20114 годов, исходя из личной заинтересованности, не выполняли служебные обязанности, в результате чего были подделаны предоставляемые бесплатно путевки на оздоровительное медобслуживание и присвоены госсредства.

В случае подтверждения вины чиновников сферы здравоохранения, обвиняемых в злоупотреблении должностным положением, им грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы.