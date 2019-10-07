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Двух азербайджанцев-граждан России требуют судить в Грузии

Двух азербайджанцев-граждан России требуют судить в Грузии

В Тбилиси перед зданием Генпрокуратуры Грузии прошла акция.

Как сообщает грузинское бюро Report, на акции выразили протест против продления следствия по уголовному делу в отношении арестованных в России Эмина Ахмедова и Гусейна Искендерова

Присутствующие на акции приехавшие из Азербайджана члены семьи и близкие Э.Ахмедова и Г.Искендерова, а также их адвокаты требовали ускорения следственного процесса и осуждения их в Грузии. 

Участники акции скандировали лозунги "Не нарушайте права человека!", "Примите справедливое решение!" и др. 

Отметим, что граждане России Э.Ахмедов и Г.Искендеров обвиняются в убийстве криминального авторитета Эльшана Мамедова в сентябре 2017 года в тбилисском районе Ортачала. 

Покойный был близким человеком Надира Салифова, известного как "Лоту Гули". 

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