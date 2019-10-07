Двух азербайджанцев-граждан России требуют судить в Грузии

В Тбилиси перед зданием Генпрокуратуры Грузии прошла акция.

Как сообщает грузинское бюро Report, на акции выразили протест против продления следствия по уголовному делу в отношении арестованных в России Эмина Ахмедова и Гусейна Искендерова.

Присутствующие на акции приехавшие из Азербайджана члены семьи и близкие Э.Ахмедова и Г.Искендерова, а также их адвокаты требовали ускорения следственного процесса и осуждения их в Грузии.

Участники акции скандировали лозунги "Не нарушайте права человека!", "Примите справедливое решение!" и др.

Отметим, что граждане России Э.Ахмедов и Г.Искендеров обвиняются в убийстве криминального авторитета Эльшана Мамедова в сентябре 2017 года в тбилисском районе Ортачала.

Покойный был близким человеком Надира Салифова, известного как "Лоту Гули".