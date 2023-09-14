Двух американских дипломатов в России объявили персонами нон грата

Послу США в России Линн Трейси вручена официальная нота.

Послу США в России Линн Трейси вручена официальная нота.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л.Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж.Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности РФ.

"Послу США заявлено, что Дж.Силлин и Д. Бернстайн должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе persona non grata", - отмечается в сообщении.

В МИД заявили о том, что противоправная активность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, недопустима и будет решительно пресекаться. Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов.