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Двоюродный брат экс-премьера Казахстана объявлен в международный розыск

Двоюродный брат экс-премьера Казахстана объявлен в международный розыск Антикоррупционная служба Павлодарской области Казахстана начала досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции, генерал-майора Нурлана Масимова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, он объявлен в ро
В регионе
22 апреля 2022 г. 10:31
Двоюродный брат экс-премьера Казахстана объявлен в международный розыск

Антикоррупционная служба Павлодарской области Казахстана начала досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции, генерал-майора Нурлана Масимова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, он объявлен в розыск.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы республики.

"По данному факту его деяния квалифицированы заочно, следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в распространенной в пятницу информации.

По данным из открытых источников, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом Кариму Масимову.

Карим Масимов - бывший премьер, экс-глава КНБ республики, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в госизмене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. 8 января он был арестован.

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