Двоих пострадавших кыргызстанцев во время крушения самолета AZAL выписали из больницы

Двоих пострадавших кыргызстанцев во время крушения самолета AZAL вблизи казахстанского Актау выписали из больницы.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Минздраве страны.
Состояние третьего пострадавшего стабильное, он продолжает лечение в отделении нейротравмы Национального госпиталя.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.