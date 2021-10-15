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Двоих азербайджанцев поймали в России за нелегальный ввоз дубленок и обуви  

Двоих азербайджанцев поймали в России за нелегальный ввоз дубленок и обуви   Двое граждан Азербайджана попытались нелегально ввезти через аэропорт Пулково более 200 кг дубленок, обуви и другой одежды турецкого производства из Стамбула на себе и в своем багаже. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности.
В регионе
15 октября 2021 г. 22:17
Двоих азербайджанцев поймали в России за нелегальный ввоз дубленок и обуви  

Двое граждан Азербайджана попытались нелегально ввезти через аэропорт Пулково более 200 кг дубленок, обуви и другой одежды турецкого производства из Стамбула на себе и в своем багаже. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Двое граждан Азербайджана прибыли в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля мужчины выбрали зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Во время проведения таможенного контроля в багаже одного из них сотрудники таможенного поста обнаружили дубленки, мужскую и женскую одежду, обувь, головные уборы разных размеров", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности нарушители попытались провести в Россию без декларации 465 предметов одежды. По словам задержанных, все предметы одежды предназначались в качестве подарков их друзьям в Санкт-Петербурге.

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