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Двое заместителей главы МЧС Армении отправлены в отставку

Двое заместителей главы МЧС Армении отправлены в отставку Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг подписал указы об отставке с 30 июня двоих заместителей министра по чрезвычайным ситуациям - Артюша Григоряна и Ара Назаряна.
В регионе
29 июня 2023 г. 13:11
Двое заместителей главы МЧС Армении отправлены в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг подписал указы об отставке с 30 июня двоих заместителей министра по чрезвычайным ситуациям - Артюша Григоряна и Ара Назаряна.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости-Армения".

Кроме того, с этой даты в отставку с занимаемой должности будет отправлена генеральный секретарь МЧС Лилит Мирзаханян.

Накануне президент Армении подписал указ об отставке главы МЧС Армена Памбухчяна.

Ранее сообщалось, что деятельность МЧС будет приостановлена с 30 июня текущего года в связи с реструктуризацией состава правительства. Согласно принятому 16 декабря 2022 году закону, в составе воссозданного Министерства внутренних дел будут действовать МЧС, Полиция и Служба миграции и гражданства.

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