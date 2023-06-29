Двое заместителей главы МЧС Армении отправлены в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг подписал указы об отставке с 30 июня двоих заместителей министра по чрезвычайным ситуациям - Артюша Григоряна и Ара Назаряна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг подписал указы об отставке с 30 июня двоих заместителей министра по чрезвычайным ситуациям - Артюша Григоряна и Ара Назаряна.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости-Армения".

Кроме того, с этой даты в отставку с занимаемой должности будет отправлена генеральный секретарь МЧС Лилит Мирзаханян.

Накануне президент Армении подписал указ об отставке главы МЧС Армена Памбухчяна.

Ранее сообщалось, что деятельность МЧС будет приостановлена с 30 июня текущего года в связи с реструктуризацией состава правительства. Согласно принятому 16 декабря 2022 году закону, в составе воссозданного Министерства внутренних дел будут действовать МЧС, Полиция и Служба миграции и гражданства.