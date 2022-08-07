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Двое военнослужащих ВС Армении скончались при неизвестных обстоятельствах, еще один утонул

Двое военнослужащих ВС Армении скончались при неизвестных обстоятельствах, еще один утонул В Армении военнослужащий контрактной службы N-ской воинской части, рядовой Аршалуйс Врамович Ованнисян, 1976 года рождения скоропостижно скончался 7 августа.
В регионе
7 августа 2022 г. 21:48
Двое военнослужащих ВС Армении скончались при неизвестных обстоятельствах, еще один утонул

В Армении военнослужащий контрактной службы N-ской воинской части, рядовой Аршалуйс Врамович Ованнисян, 1976 года рождения скоропостижно скончался 7 августа.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

"Министерство обороны Армении разделяет тяжелую горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Аршалуйса Ованнисяна", - говорится в заявлении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В то же время сегодня, в 15:30, в озере Гейча (Севан) скончался житель Ширакского района 31-летний Азат М. По данным местных СМИ, он был военным.

Отметим, что ранее в ночь с 3 на 4 августа скоропостижно скончался во сне участник трехмесячного тренировочного сбора N-ской воинской части минобороны Армении, рядовой запаса Атом Размикович Арутюнян, 1978 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun hərbçiləri ölüb

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