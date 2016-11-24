Двое участников бандподполья уничтожены в ходе спецоперации в Ингушетии

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Двое участников бандподполья уничтожены в ходе спецоперации в Назрани. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили источники в правоохранительных органах Ингушетии.

Режим контртеррористической операции введен на части территории Назрани

"Операция в Назрани на улице Абадиева завершена. В ходе нее уничтожено, по предварительным данным, двое участников бандподполья", - отметили там.

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения нет. В то же время НАК подтвердил сведения о гибели двух сотрудников ФСБ.

Сегодня утром на девяти улицах в Назрани был введен режим контртеррористической операции. На улице Абадиева был блокирован частный дом, в котором, по имеющейся информации, скрывались участники бандподполья, которые оказали сопротивление. Ответным огнем они были уничтожены.