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    Двое участников бандподполья уничтожены в ходе спецоперации в Ингушетии

    Операция в Назрани, введенная сегодня утром, завершена

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/  Двое участников бандподполья  уничтожены в ходе спецоперации в Назрани. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили источники в правоохранительных органах Ингушетии.

    Режим контртеррористической операции введен на части территории Назрани

    "Операция в Назрани на улице Абадиева завершена. В ходе нее уничтожено, по предварительным данным, двое участников бандподполья", - отметили там.

    Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения нет. В то же время НАК  подтвердил сведения о гибели двух сотрудников ФСБ.

    Сегодня утром на девяти улицах в Назрани был введен режим контртеррористической операции. На улице Абадиева был блокирован частный дом, в котором, по имеющейся информации, скрывались участники бандподполья, которые оказали сопротивление. Ответным огнем они были уничтожены.

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