Двое турецких военных погибли при операции "Оливковая ветвь" в Африне

Баку. 27января. REPORT.AZ/По меньшей мере двое турецких военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения в субботу в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии.

Как передает Report,об этом говорится в заявлении Генштаба, поступившем в распоряжение ТАСС.

"В рамках операции "Оливковая ветвь" 27 января 2018 года было уничтожено 447 террористов, 22 самолета ВВС Турции уничтожили 42 цели. Два военнослужащих, двое членов "Сирийской свободной армии" погибли, еще 11 солдат получили ранения", - говорится в документе.