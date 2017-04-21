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    Двое турецких военнослужащих стали шехидами

    В регионе перестрелка между военнослужащими ВС Турции и террористами продолжается

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции, проводимой в районе Улудере турецкой провинции Ширнак против боевиков террористической группировки РПК, погибли двое военнослужащих.

    Как сообщает Report, информацию распространил Ulusalkanal.

    Согласно информации, в регионе перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Турции и террористами продолжается. В регион направлены дополнительные силы для начала крупномасштабных операций против террористов.  

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