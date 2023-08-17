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Двое сотрудников почтового оператора Армении помогли чиновникам в хищении $665 тыс.

Двое сотрудников почтового оператора Армении помогли чиновникам в хищении $665 тыс. Двое сотрудников национального почтового оператора Армении "Айпост" содействовали краже государственных средств, выделенных на социальную помощь малоимущим в Варденисе.
В регионе
17 августа 2023 г. 23:37
Двое сотрудников почтового оператора Армении помогли чиновникам в хищении $665 тыс.

Двое сотрудников национального почтового оператора Армении "Айпост" содействовали краже государственных средств, выделенных на социальную помощь малоимущим в Варденисе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба армянского следкома.

Согласно информации, 52- и 39-летние жители города Варденис, работающие в компании "Айпост", оказывали помощь руководителю Варденисского территориального агентства социальной поддержки Гегаркуникской области А.Г. в мошенничестве, осуществляемом со стороны двух сотрудников того же ведомства.

В частности отмечается, что они предоставили фальшивые списки с бенефициариями социальных программ с подписями вымышленных лиц. В результате А.Г. и два сотрудника агентства при помощи сотрудников "Айпост" присвоили 257,3 млн. драмов (665 тыс. долларов США).

Предварительное следствие в отношении указанных сотрудников завершено, материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного акта и направления дела в суд.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda məmurlar 665,5 min dolları mənimsəyiblər

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