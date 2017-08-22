Офицер армянской армии избил двух солдат

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В подразделениях вооруженных сил Армении, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, зарегистрировано очередное преступление.

Как сообщает Report, в результате нарушения неуставных взаимоотношений среди личного состава на военной базе в Мадагизе солдаты Асатрян и Арсен Маркарян получили серьезные телесные повреждения.

Оба выполняющих свои служебные обязанности солдата 4 батальона полка отказались чистить душевые, за что зверски были избиты командиром взвода Ашотом Геворкяном, пострадавшие солдаты помещены в госпиталь. Кроме того, выяснилось, что в тот же день был доставлен в госпиталь солдат 2-го батальона этого же полка Гагик Мартиросян, который сломал палец при пока неизвестных обстоятельствах.

В другом подразделении, расположенном в Агдере, по уголовному делу, возбужденному в отношении солдата по имени Храч по причине нарушения правил использования огнестрельного оружия, к следствию привлечены Арам Мардинян, Алёша Барсегян, Апрес Григорян и Харутюн Хакопян.

В воинской части оккупационной армии, расположенной в Агдере, по фактам избиения младшего офицера со стороны военнослужащего Армена Егазаряна, проходящего службу на контрактной основе, в том числе использования мобильного телефона и дезертирства, возбуждены уголовные дела.