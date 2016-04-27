Двое сирийцев обвиняются в подготовке покушения на Ахмета Давутоглу

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие власти арестовали в городе Конья в центральной части страны двоих граждан Сирии, которые обвиняются в подготовке покушения на премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу во время его поездки в этот город в минувшую пятницу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Yeni Safak.

По данным источника газеты в спецслужбах, арестованные, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", намеревались взорвать себя в толпе, окружавшей Давутоглу, когда он участвовал в мероприятиях по случаю объявления Коньи столицей туризма мусульманского мира. Однако из-за повышенных мер безопасности террористам не удалось приблизиться к премьеру, и они были задержаны. Всего по подозрению в подготовке покушения на Давутоглу в Конье были задержаны 11 человек, в том числе 6 граждан Сирии, девять из них освобождены судом под подписку о невыезде.