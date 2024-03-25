При обрушении шахты на Урале под завалами оказались четыре человека

При обрушении шахте "Кальинская" в Североуральском районе Свердловской области под завалами оказались четыре человека.

При обрушении шахте "Кальинская" в Североуральском районе Свердловской области под завалами оказались четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, утром 25 марта в ходе подземных работ на шахте произошел горный удар, после которого обвалился пласт породы. Под ним оказались четыре шахтера очистного забоя.

Прямой связи с ними нет, однако из глубины поступают сигналы, есть надежда найти горняков живыми.

11.50

Двое горнорабочих оказались под завалами в шахте "Кальинская" в Свердловской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

"На шахте "Кальинская" СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы", - сообщили в компании.