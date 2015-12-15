Двое погибли, четверо ранены в результате перестрелки в центре Москвы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Двое погибли, четверо ранены в результате перестрелки в кафе в центре Москвы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник вечером в результате перестрелки возле одного из кафе на Рочдельской улице в медицинское учреждение города были доставлены трое потерпевших, двое из которых, по предварительным данным, от полученных ранений скончались. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

"Два трупа и четверо раненых", — заявил источник в правоохранительных органах Москвы. По его словам, стрельба велась из травматического оружия.

По факту возбуждено уголовное дело.