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    Двое погибли, четверо ранены в результате перестрелки в центре Москвы

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Двое погибли, четверо ранены в результате перестрелки в кафе в центре Москвы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В понедельник вечером в результате перестрелки возле одного из кафе на Рочдельской улице в медицинское учреждение города были доставлены трое потерпевших, двое из которых, по предварительным данным, от полученных ранений скончались. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

    "Два трупа и четверо раненых", — заявил источник в правоохранительных органах Москвы. По его словам, стрельба велась из травматического оружия.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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