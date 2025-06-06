Оказавшиеся на территории Азербайджана подростки переданы армянской стороне

Двое подростков из Сюникского района Армении, случайно перешедших на территорию Азербайджана, были переданы армянской стороне.

Двое подростков из Сюникской области Армении, заблудившиеся и оказавшиеся на территории Азербайджана, переданы армянской стороне.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, эту информацию подтвердили и в Службе национальной безопасности Армении, пообещав позже предоставить подробности.

Ранее сообщалось, что жители общины Тех Сюникской области - Карен Арменович Джангирян (2007 г.р.) и Андрей Арменович Гягунц (2008 г.р.) - заблудились в ночь на 6 июня 2025 года, около 01:20, в районе, прилегающем к селу Аравус Сюникской области, и пересекли границу, оказавшись на территории Азербайджана.