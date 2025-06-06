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Оказавшиеся на территории Азербайджана подростки переданы армянской стороне

Оказавшиеся на территории Азербайджана подростки переданы армянской стороне Двое подростков из Сюникского района Армении, случайно перешедших на территорию Азербайджана, были переданы армянской стороне.
В регионе
6 июня 2025 г. 22:30
Оказавшиеся на территории Азербайджана подростки переданы армянской стороне

Двое подростков из Сюникской области Армении, заблудившиеся и оказавшиеся на территории Азербайджана, переданы армянской стороне.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, эту информацию подтвердили и в Службе национальной безопасности Армении, пообещав позже предоставить подробности.

Ранее сообщалось, что жители общины Тех Сюникской области - Карен Арменович Джангирян (2007 г.р.) и Андрей Арменович Гягунц (2008 г.р.) - заблудились в ночь на 6 июня 2025 года, около 01:20, в районе, прилегающем к селу Аравус Сюникской области, и пересекли границу, оказавшись на территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ərazisinə keçmiş iki yeniyetmə erməni qarşı tərəfə təhvil verilib

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