Двое младенцев скончались от кори в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано два летальных случая младенцев из-за кори.

В Казахстане зарегистрировано два летальных случая младенцев из-за кори.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила замминистра здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

"Зарегистрировано два летальных случая в Астане и Восточно-Казахстанской области. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации", - сказала она в кулуарах сената.

По ее словам, еще 15 детей находятся в тяжелом состоянии.

По данным пресс-службы Национального центра общественного здравоохранения Казахстана, с начала года в республике официально зарегистрировано 26 815 случаев заражения корью.

По данным Минздрава на начало декабря, частота случаев заражения корью в стране уже превысила 88,9 на 100 тыс. человек. В конце октября этот показатель составлял 69 случаев на 100 тыс. человек.

"Судя по многолетней динамике, в этом году Казахстан переживает крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В текущем году случаев уже значительно больше, чем в сложном "допандемийном" 2019 году, когда численность переболевших превысила 13,3 тыс. человек", - отмечается в сообщении.