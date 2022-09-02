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Двое инспекторов МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Двое инспекторов МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе Постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет состоять из двух инспекторов.
В регионе
2 сентября 2022 г. 22:43
Двое инспекторов МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет состоять из двух инспекторов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Как я уже говорил после проведения инспекции на АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на объекте, его обеспечат два наших эксперта", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.

По его словам, пока на ЗАЭС продолжают работать шестеро экспертов агентства.

Гендиректор МАГАТЭ также ответил утвердительно на вопрос о том, обе ли стороны - Москва и Киев - согласились на постоянное присутствие агентства на АЭС.

Кроме того, Гросси заверил журналистов, что во время осмотра Запорожской АЭС ему показали абсолютно все, что его интересовало.

"Я увидел все, что просил осмотреть", - отметил он. Гросси пояснил, что даже когда у него возникали дополнительные вопросы уже непосредственно во время осмотра АЭС, ему шли навстречу.

Он высоко оценил тот факт, что у МАГАТЭ будет постоянная миссия на электростанции. "Это как небо и земля", - подчеркнул Гросси. Он пояснил, что отныне агентство сможет самостоятельно собирать информации о связанных с АЭС событиях.

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