Двое граждан арестованы в Армении за организацию незаконной миграции в Европу

Двое граждан Армении арестованы по обвинению в организации незаконной миграции в Европу.

Двое граждан Армении арестованы по обвинению в организации незаконной миграции в Европу.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

По данным ведомства, владелец и директор одного из турагентств и его сотрудник подделали документы, чтобы незаконно отправить гражданку страны в Европу. За свои услуги они получили 3 300 евро.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны, а в офисе турагентства обнаружены и изъяты свидетельства о рождении и копии паспортов.