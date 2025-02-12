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Двое граждан арестованы в Армении за организацию незаконной миграции в Европу

Двое граждан арестованы в Армении за организацию незаконной миграции в Европу Двое граждан Армении арестованы по обвинению в организации незаконной миграции в Европу.
В регионе
12 февраля 2025 г. 11:31
Двое граждан арестованы в Армении за организацию незаконной миграции в Европу

Двое граждан Армении арестованы по обвинению в организации незаконной миграции в Европу.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

По данным ведомства, владелец и директор одного из турагентств и его сотрудник подделали документы, чтобы незаконно отправить гражданку страны в Европу. За свои услуги они получили 3 300 евро.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны, а в офисе турагентства обнаружены и изъяты свидетельства о рождении и копии паспортов.

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