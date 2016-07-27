​Двое человек погибли, трое пострадали в результате ДТП в Дагестане

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали в среду в результате ДТП с участием трех автомашин на федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"ДТП произошло в 12:55 мск на 786 км ФАД "Кавказ". По предварительным данным, погибли два человека, еще трое пострадали. Предварительно ДТП произошло по вине водителя ВАЗ-2109. Обстоятельства произошедшего уточняются", - отметил представитель МВД республики.

По его словам, ДТП произошло с участием машины ВАЗ-2109, автобуса "Скания" и грузовика "Мак".