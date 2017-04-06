Двое бывших министров иностранных дел Армении уходят из политики

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Итоги парламентских выборов в Армении окончательно подтвердили предположение, что двое бывших глав МИД Раффи Ованнисян (с 1991 по 1992 годы) и Вардан Осканян (с апреля 1998 по апрель 2008 года) уйдут из политики. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Не исключается, что активисты обеих партий объединятся и примкнут к экс-министру обороны Сейрану Оганяну", - пишет издание.

На прошедших 2 апреля парламентских выборах Вардан Осканян, Раффи Ованнисян и Сейран Оганян участвовали единым блоком "Оганян-Раффи-Осканян" и не преодолел необходимый 7%-ный барьер.

Газета отмечает, что данное решение Осканяна может отразиться на работе основанного им фонда Civilitas и онлайн площадки Civilnet.