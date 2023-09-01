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Убиты двое армянских военных, устроивших провокацию на границе с Азербайджаном

Убиты двое армянских военных, устроивших провокацию на границе с Азербайджаном Двое армянских военнослужащих, совершивших провокацию на границе с Азербайджаном 1-го сентября, были уничтожены
В регионе
1 сентября 2023 г. 11:49
Убиты двое армянских военных, устроивших провокацию на границе с Азербайджаном

Убиты двое военнослужащих ВС Армении, совершивших провокацию на границе с Азербайджаном 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, по информации пресс-службы Минобороны Армении, также был ранен один армянский военнослужащий.

Раннее сообщалось, что утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям Азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате ранения получили еще двое азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla sərhəddə təxribat törədən iki erməni hərbçisi məhv edilib, biri yaralanıb

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