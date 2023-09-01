Убиты двое армянских военных, устроивших провокацию на границе с Азербайджаном

Двое армянских военнослужащих, совершивших провокацию на границе с Азербайджаном 1-го сентября, были уничтожены

Убиты двое военнослужащих ВС Армении, совершивших провокацию на границе с Азербайджаном 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, по информации пресс-службы Минобороны Армении, также был ранен один армянский военнослужащий.

Раннее сообщалось, что утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям Азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате ранения получили еще двое азербайджанских военнослужащих.