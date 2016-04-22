Двое армянских военнослужащих застрелены сослуживцами

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Двое находящихся на срочной военной службе армянских военнослужащих были убиты сослуживцами.

Как сообщает Report со ссылкой на "Novosti-Armeniya", информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета страны.

Отмечается, что солдат по имени Бареян в результате "неосторожного обращения" с оружием, выстрелил в рядового Спартака Калашяна. Пострадавший скончался от пули, попавшей в голову.

Согласно информации, военнослужащий срочной службы, водитель автомобиля марки "УАЗ" Карен Агабекян был убит из автомата находившимся в автомобиле рядовым П.Егоряном.

Оба стрелявших военнослужащих задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело.