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Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада

Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 16 августа в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада.
В регионе
15 августа 2023 г. 15:08
Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада

Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 16 августа в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, 14 августа на каменистом склоне шоссе Чабуа Амиреджиби был зафиксирован камнепад. На первом этапе провелись соответствующие работы и опасность полностью устранена. Каладзе отметил, что существующие сетки на этом участке уже не могут выполнять защитную функцию, и в целях безопасности необходимо их поменять.

"В связи с запланированными мерами на один месяц с 16 августа будет частично ограничено движение транспортных средств по трассе Чабуа Амиреджиби: от тоннеля, ведущего на улицу Сулхана Цинцадзе, до улицы Михаила Тамарашвили", – сказал он.

По его словам, работы будут вестись по одной стороне автомобильной дороги, а транспортные средства смогут передвигаться по второй.

В целях превенции необходимо очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснил градоначальник.

По его словам, аналогичный проект с привлечением специалистов отрасли уже реализуется на улице Костава. Он завершится в течение последующих трех недель.

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