Движение транспорта по автомобильной дороге Верхний Ларс будет перекрыто

Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ В связи с ожидаемыми 10-11 февраля погодными условиями министерство по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии предупредило туристов, пассажиров и занимающихся грузоперевозкой предпринимателей.

Как сообщает грузинское бюро Report, в предупреждении отмечается, что в связи с вероятностью ухудшения погодных условий 10-11 февраля возможно перекрытие движения транспорта на магистрали Верхний Ларс, ведущей из Грузии в Россию.

МЧС рекомендует туристам, пассажирам и предпринимателям в эти дни при поездке в Россию воспользоваться услугами авиакомпаний, ехать в Батуми на морском транспорте (на пароме), а также воспользоваться автомобильной дорогой Яраг-Газмалар, проехав через территорию Азербайджана.