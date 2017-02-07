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    Движение транспорта по автомобильной дороге Верхний Ларс будет перекрыто

    МЧС Северной Осетии сделало предупреждение в связи с погодными условиями

    Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ В связи с ожидаемыми 10-11 февраля погодными условиями министерство по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии предупредило туристов, пассажиров и занимающихся грузоперевозкой предпринимателей.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в предупреждении отмечается, что в связи с вероятностью ухудшения погодных условий 10-11 февраля возможно перекрытие движения транспорта на магистрали Верхний Ларс, ведущей из Грузии в Россию.

    МЧС рекомендует туристам, пассажирам и предпринимателям в эти дни при поездке в Россию воспользоваться услугами авиакомпаний, ехать в Батуми на морском транспорте (на пароме), а также воспользоваться автомобильной дорогой Яраг-Газмалар, проехав через территорию Азербайджана. 

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