Движение судов по проливу Босфор остановили из-за аварии танкера

Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии танкера.
Как передает Report, об этом пишет турецкое издание
Из-за неисправности работы танкера с нефтью RAVA, следующего по Босфору, его пришлось остановить в 300 м от берега.
По данным издания, к остановленному танкеру были направлены спасательный буксир и спасательный катер. Движение по Стамбульскому проливу было приостановлено в связи с данным инцидентом.
Остановить танкер помогли буксиры Главного управления береговой безопасности. Уточняется, что длина судна RAVA составляет 249 м.