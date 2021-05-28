Движение судов по проливу Босфор остановили из-за аварии танкера

Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии танкера

Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии танкера.

Как передает Report, об этом пишет турецкое издание Hurriyet .

Из-за неисправности работы танкера с нефтью RAVA, следующего по Босфору, его пришлось остановить в 300 м от берега.

По данным издания, к остановленному танкеру были направлены спасательный буксир и спасательный катер. Движение по Стамбульскому проливу было приостановлено в связи с данным инцидентом.

Остановить танкер помогли буксиры Главного управления береговой безопасности. Уточняется, что длина судна RAVA составляет 249 м.