О нас
Report Georgia
Аудио новости

Движение судов по проливу Босфор остановили из-за аварии танкера

Движение судов по проливу Босфор остановили из-за аварии танкера Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии танкера
В регионе
28 мая 2021 г. 22:09
Движение судов по проливу Босфор остановили из-за аварии танкера

Движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии танкера.

Как передает Report, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

Из-за неисправности работы танкера с нефтью RAVA, следующего по Босфору, его пришлось остановить в 300 м от берега.

По данным издания, к остановленному танкеру были направлены спасательный буксир и спасательный катер. Движение по Стамбульскому проливу было приостановлено в связи с данным инцидентом.

Остановить танкер помогли буксиры Главного управления береговой безопасности. Уточняется, что длина судна RAVA составляет 249 м.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi