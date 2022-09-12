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Движение "Сопротивление" продолжит добиваться смены власти в Армении

Движение "Сопротивление" продолжит добиваться смены власти в Армении Движение "Сопротивление", костяк которого составляют две парламентские оппозиционные фракции НС Армении, продолжит добиваться смены правительства.
В регионе
12 сентября 2022 г. 12:14
Движение Сопротивление продолжит добиваться смены власти в Армении

Движение "Сопротивление", костяк которого составляют две парламентские оппозиционные фракции НС Армении, продолжит добиваться смены правительства.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил в ходе общественных обсуждений координатор движения, депутат от блока "Айастан" Ишхан Сагателян.

Фракции "Айастан" и "Честь имею" не участвуют в открывшейся 12 сентября осенней сессии парламента, по-прежнему бойкотируя заседания. Вместо этого они фактически объявили о новом формате политической борьбы – общественных обсуждениях с привлечением разных общественно-политических сил.

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Версия на английском языке Resistance movement to continue to seek change of power in Armenia

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