Движение "Сопротивление" продолжит добиваться смены власти в Армении

Движение "Сопротивление", костяк которого составляют две парламентские оппозиционные фракции НС Армении, продолжит добиваться смены правительства.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил в ходе общественных обсуждений координатор движения, депутат от блока "Айастан" Ишхан Сагателян.
Фракции "Айастан" и "Честь имею" не участвуют в открывшейся 12 сентября осенней сессии парламента, по-прежнему бойкотируя заседания. Вместо этого они фактически объявили о новом формате политической борьбы – общественных обсуждениях с привлечением разных общественно-политических сил.