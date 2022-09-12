Движение "Сопротивление" продолжит добиваться смены власти в Армении

Движение "Сопротивление", костяк которого составляют две парламентские оппозиционные фракции НС Армении, продолжит добиваться смены правительства.

Движение "Сопротивление", костяк которого составляют две парламентские оппозиционные фракции НС Армении, продолжит добиваться смены правительства.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил в ходе общественных обсуждений координатор движения, депутат от блока "Айастан" Ишхан Сагателян.

Фракции "Айастан" и "Честь имею" не участвуют в открывшейся 12 сентября осенней сессии парламента, по-прежнему бойкотируя заседания. Вместо этого они фактически объявили о новом формате политической борьбы – общественных обсуждениях с привлечением разных общественно-политических сил.