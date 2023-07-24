Движение ряда поездов остановлено из-за пожара на складе боеприпасов в Крыму

Поезда Москва-Севастополь и Адлер-Симферополь следуют с опозданием. А на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой-Урожайная движение поездов остановлены.

Поезда Москва-Севастополь и Адлер-Симферополь следуют с опозданием. А на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой-Урожайная движение поездов остановлены.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"На данном участке временно приостановлено железнодорожное движение. О времени задержки мы сообщим дополнительно", - говорится в пресс-релизе компании.

Сегодня, 24 июля, над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе и склад боеприпасов в Джанкойском районе.

По словам очевидцев, на складе детонируют боеприпасы. Ведется эвакуация людей из сел в радиусе 5 км. Остановлено движение по железной дороге и трассе Джанкой-Симферополь.