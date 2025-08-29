Движение "По-своему" создано в Армении, до конца 2025 года оно будет преобразовано в политическую партию
- 29 августа, 2025
- 13:14
Движение "По-своему" создано в Армении по инициативе арестованного в Ереване российского бизнесмена, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, послание Карапетяна зачитал его племянник Нарек Карапетян на мероприятии, на котором презентовали создание движения.
По словам главы ГК "Ташир", до конца 2025 года на основе движения будет создана политическая партия, которая примет участие в парламентских выборах в июне 2026 года.
Отметим, что 18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти.
