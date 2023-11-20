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Движение "Миасин" намерено инициировать процесс выражения недоверия Пашиняну

Движение "Миасин" намерено инициировать процесс выражения недоверия Пашиняну Движение "Миасин" намерено начать процесс выражения недоверия действующему премьер-министру Николу Пашиняну.
В регионе
20 ноября 2023 г. 17:44
Движение Миасин намерено инициировать процесс выражения недоверия Пашиняну

Движение "Миасин" намерено начать процесс выражения недоверия действующему премьер-министру Николу Пашиняну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба движения.

Требования "Миасин" будут обнародованы 23 ноября в 16:00 у президентской резиденции, откуда временно работает премьер.

"Принимая во внимание то, что программа правительства прямо противоречит реализованным на практике и приведшим к тяжелейшим последствиям шагам, движение обратится к гражданам и парламентской оппозиции, чтобы инициировать процесс выражения недоверия Пашиняну", – говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyana etimadsızlıqla bağlı bir qrup fəal parlamentə müraciət edəcək

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