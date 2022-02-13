О нас
Report Georgia
Аудио новости

Движение через Босфор частично возобновлено

Движение через Босфор частично возобновлено Движение судов через пролив Босфор, остановленное из-за поломки двигателя на сухогрузе под флагом Либерии, частично восстановлено.
В регионе
13 февраля 2022 г. 03:19
Движение через Босфор частично возобновлено

Движение судов через пролив Босфор, остановленное из-за поломки двигателя на сухогрузе под флагом Либерии, частично восстановлено.

Как передает Report, об этом сообщает Haber7 со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

Уточняется, что движение возобновилось в северном направлении, после того как судно было отбуксировано и встало на якорь в квартале Ахыркапы в европейской части Стамбула.

Ранее, пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна CHENG MAY длиной 295 м, загруженного около 170 тыс. т угля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Чавушоглу провел переговоры с украинским коллегой
Чавушоглу провел переговоры с украинским коллегой
13 февраля 2022 г. 01:06
Кремль: Россия скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Кремль: Россия скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
13 февраля 2022 г. 00:10
В Ашхабаде прошло заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
В Ашхабаде прошло заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана
12 февраля 2022 г. 21:35
Турция подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского
Турция подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского
12 февраля 2022 г. 20:51
Более 3 тыс. уголовных дел завели в Казахстане после январских протестов
Более 3 тыс. уголовных дел завели в Казахстане после январских протестов
12 февраля 2022 г. 20:38
Чавушоглу: Мы не находимся в состоянии паники в связи с российско-украинским кризисом
Чавушоглу: Мы не находимся в состоянии паники в связи с российско-украинским кризисом
12 февраля 2022 г. 20:24
ВВС Турции уничтожили террористов в двух районах Ирака
ВВС Турции уничтожили террористов в двух районах Ирака
12 февраля 2022 г. 20:03
Зеленский призвал предоставить стопроцентную информацию о возможном нападении РФ
Зеленский призвал предоставить стопроцентную информацию о возможном нападении РФ
12 февраля 2022 г. 17:51
Посольства США и Германии в Киеве частично эвакуируют дипперсонал из Украины
Посольства США и Германии в Киеве частично эвакуируют дипперсонал из Украины
12 февраля 2022 г. 16:31
В Великобритании назвали сроки отъезда из Украины своих военных инструкторов
В Великобритании назвали сроки отъезда из Украины своих военных инструкторов
12 февраля 2022 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi