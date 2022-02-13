Движение через Босфор частично возобновлено

Движение судов через пролив Босфор, остановленное из-за поломки двигателя на сухогрузе под флагом Либерии, частично восстановлено.

Движение судов через пролив Босфор, остановленное из-за поломки двигателя на сухогрузе под флагом Либерии, частично восстановлено.

Как передает Report, об этом сообщает Haber7 со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

Уточняется, что движение возобновилось в северном направлении, после того как судно было отбуксировано и встало на якорь в квартале Ахыркапы в европейской части Стамбула.

Ранее, пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна CHENG MAY длиной 295 м, загруженного около 170 тыс. т угля.