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Две трети туристов из России перебронировали туры в Грузию на другие страны

Две трети туристов из России перебронировали туры в Грузию

Более 2,8 тыс. российских туристов перебронировали свои туры в Грузию на другие страны, и еще почти 1,4 тыс. человек предпочли аннулировать туры и получили компенсацию от туроператоров после запрета российским авиакомпаниям летать из России в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму РФ.

"Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, составило почти 4,2 тыс. человек, с глубиной продаж – до конца 2019 года. Из них 1,36 тыс. туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, а 2,85 тыс. перебронировали свои туры на другие направления", - сообщили в ведомстве.

В качестве основных альтернативных направлений туристами выбраны Турция, Кипр, Черногория, Скандинавия, Италия и Испания.

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