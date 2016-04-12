​ Две медсестры из военного госпиталя в Петербурге найдены убитыми, трое военнослужащих пропали

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскивают трёх военнослужащих, пропавших из петербургского госпиталя, где в ночь на вторник обнаружены тела двух медсестер. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил источник в правоохранительных органах города.

"В 00:27 в психиатрическом отделении военного госпиталя обнаружены два тела медсестер. Пропали трое военнослужащих, находившихся на лечении. Один из них - студент Военно-космической академии имени Можайского", - заявил собеседник.

По данным СМИ, тела медсестер были обнаружены в 422-ом окружном военном клиническом госпитале им. З.П.Соловьева.

"В ночь на 12 апреля трое пациентов, проходивших лечение в психиатрическом отделении окружного военного госпиталя (Санкт-Петербург), предположительно убили двух медицинских сестер, после чего скрылись. Командованием Западного военного округа совместно с правоохранительными органами организован поиск пациентов", - сказали в пресс-службе Западного военного округа.