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    Две греческие лодки приблизились к турецкому острову, возникла напряженность

    Турецкие военнослужащие продолжают службу в регионе

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Приблизившись к берегам турецкого острова Кардак, две греческие лодки создали в течение 45 минут напряженность.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, лодки были выведены турецкими военнослужащими и сотрудниками береговой охраны с турецкой территории.

    По информации, турецкие военнослужащие продолжают службу в регионе.

    Отметим, что 25 декабря 1995 года греческие военнослужащие проникли на остров Кардак и повесили там свой флаг.

    В то время премьер-министр Турции Тансу Чиллер сказала "Этот флаг будет спущен, этот солдат уйдет" и заявила о готовности Вооруженных сил Турции к борьбе. 30 января 1996 года она потребовала вывода военнослужащих с острова, после чего греческие военнослужащие покинули остров и забрали свой флаг. 

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