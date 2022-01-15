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Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в крупных нацкомпаниях

Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в крупных нацкомпаниях Прекращены полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрата Шарипбаева.
В регионе
15 января 2022 г. 14:11
Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в крупных нацкомпаниях

Прекращены полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрата Шарипбаева.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил госфонд "Самрук-Казына".

"В соответствии с решением Совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz", согласно поданного заявления. В соответствии с решением Совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления", - говорится в опубликованном в субботу сообщении.

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева - Алии, Шарипбаев, по данным некоторых СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана - Даригой.

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