Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в крупных нацкомпаниях

Прекращены полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрата Шарипбаева.

Прекращены полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрата Шарипбаева.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил госфонд "Самрук-Казына".

"В соответствии с решением Совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz", согласно поданного заявления. В соответствии с решением Совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления", - говорится в опубликованном в субботу сообщении.

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева - Алии, Шарипбаев, по данным некоторых СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана - Даригой.