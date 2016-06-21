Два пациента с подозрением на сибирскую язву скончались в Казахстане

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Два жителя Казахстана из пяти госпитализированных с подозрением на сибирскую язву скончались в инфекционной больнице Караганды. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан".

Пятеро жителей поселка Еркиндик Шетского района Карагандинской области в воскресенье вечером попали в областную инфекционную больницу с подозрением на сибирскую язву. Предположительно, они заразились при забое скота. Диагноз "сибирская язва" пока лабораторно не подтвержден.

По информации, скончавшиеся пациенты при госпитализации находились в тяжелом состоянии, имели на теле язвы, наблюдалась сильная интоксикация.