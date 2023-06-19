Два землетрясения произошли на востоке Таджикистана

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло два землетрясения в течение нескольких часов.

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошло два землетрясения в течение нескольких часов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Первые толчки произошли в 3:17, их магнитуда составила 4. Очаг располагался в 115 км к северо-востоку от Хорога и залегал на глубине 120 км.

Второй случай был зарегистрирован в 9:19 в 70 км к северо-западу от Мургаба, неподалеку от пика Скалистый. В этот раз магнитуда повысилась до 4.2, подземные возмущения происходили на глубине 202 км.

Данные о последствиях землетрясений на данный момент не поступали.

Эта территория является сейсмически активной зоной, толчки различной силы происходят там постоянно.