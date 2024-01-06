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Два землетрясения произошли на Камчатке

Два землетрясения произошли на Камчатке Сейсмологи зафиксировали в субботу два землетрясения на Камчатке, в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.
В регионе
6 января 2024 г. 13:07
Два землетрясения произошли на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали в субботу два землетрясения на Камчатке, в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на территории Мильковского муниципального округа, на глубине 10 км. Эпицентр находился в 56 км юго-восточнее поселка Лазо.

Второе землетрясение, по данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, произошло в акватории Кроноцкого залива, на глубине 38 км. Магнитуда землетрясения составила 3,9, эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива, в 205 км восточнее села Мильково.

Звонки в единую диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

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