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    Два вертолета и 25 бойцов спецназа Турции пропали после попытки переворота

    Их целью было участие в операции против президента страны

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Два вертолета и 25 бойцов спецназа считаются пропавшими после попытки государственного переворота в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Huriyyet, два вертолета вылетели из неизвестной точки по направлению в район Мармариса, их целью было участие в нападении на президента Турции Р. Т. Эрдогана.

    Сообщается, что вертолеты ненадолго приземлились в неизвестном месте, а затем пропали. Планировалось, что вертолеты заберут 25 бойцов спецназа, но после провала скрылись в неизвестном направлении.

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