Два вертолета и 25 бойцов спецназа Турции пропали после попытки переворота

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Два вертолета и 25 бойцов спецназа считаются пропавшими после попытки государственного переворота в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Huriyyet, два вертолета вылетели из неизвестной точки по направлению в район Мармариса, их целью было участие в нападении на президента Турции Р. Т. Эрдогана.

Сообщается, что вертолеты ненадолго приземлились в неизвестном месте, а затем пропали. Планировалось, что вертолеты заберут 25 бойцов спецназа, но после провала скрылись в неизвестном направлении.