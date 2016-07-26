Два турецких генерала задержаны в Дубае

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В городе Дубай (ОАЭ) задержаны два турецких генерала, подозреваемые в связи с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", задержаны командующий вооруженными силами Турции в Афганистане, генерал Джахит Тедрис и начальник вспомогательного отдела Шенер Топчу.

Согласно информации, генералы решили скрыться в Дубае после попытки государственного переворота в Турции. Они доставлены в Турцию.