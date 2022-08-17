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Два судна с кукурузой из Украины прибыли в Искендерун

Два судна с кукурузой из Украины прибыли в Искендерун Два судна с украинской кукурузой Riva Wind и Arizona пришвартовались в среду в турецком Искендеруне.
В регионе
17 августа 2022 г. 13:29
Два судна с кукурузой из Украины прибыли в Искендерун

Два судна с украинской кукурузой Riva Wind и Arizona пришвартовались в среду в турецком Искендеруне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Сухогруз Riva Wind вышел из порта Одесса 7 августа и доставил в Искендерун 44 тыс. тонн кукурузы. Arizona вышел из порта Черноморск 8 августа. На его борту находятся 48,5 тыс. тонн кукурузы.

09.54

Из украинских портов Черноморск и Одесса вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства нацобороны Турции в Twitter.

"Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли очередные четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника, подсолнечное масло и кукурузу", - сообщило ведомство.

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Версия на английском языке Four dry cargo ships depart from Ukrainian ports

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