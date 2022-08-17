Два судна с кукурузой из Украины прибыли в Искендерун

Два судна с украинской кукурузой Riva Wind и Arizona пришвартовались в среду в турецком Искендеруне.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
Сухогруз Riva Wind вышел из порта Одесса 7 августа и доставил в Искендерун 44 тыс. тонн кукурузы. Arizona вышел из порта Черноморск 8 августа. На его борту находятся 48,5 тыс. тонн кукурузы.
Из украинских портов Черноморск и Одесса вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства нацобороны Турции в Twitter.
"Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли очередные четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника, подсолнечное масло и кукурузу", - сообщило ведомство.
Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti.
August 17, 2022