Два судна с кукурузой из Украины прибыли в Искендерун

Два судна с украинской кукурузой Riva Wind и Arizona пришвартовались в среду в турецком Искендеруне.

Два судна с украинской кукурузой Riva Wind и Arizona пришвартовались в среду в турецком Искендеруне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Сухогруз Riva Wind вышел из порта Одесса 7 августа и доставил в Искендерун 44 тыс. тонн кукурузы. Arizona вышел из порта Черноморск 8 августа. На его борту находятся 48,5 тыс. тонн кукурузы.

09.54

Из украинских портов Черноморск и Одесса вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства нацобороны Турции в Twitter.

"Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли очередные четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника, подсолнечное масло и кукурузу", - сообщило ведомство.